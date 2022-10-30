Одессит убил спецназовца, ударив того кулаком в лицо

Правоохранитель был не на службе и в гражданской одежде. Он служил в батальоне специального назначения Одесской полиции.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Поздно вечером на перекрестке улиц Химической и Боровского подрались двое мужчин. Драка произошла на почве неприязни после совместного употребления алкогольных напитков. Одним из них и был 36-летний полицейский

Он в тот момент был не на службе и в гражданской одежде.

В ходе драки 30-летний оппонент полицейского ударил его кулаком в лицо, после чего тот упал и скончался на месте происшествия.

Точные причины смерти старшего сержанта полиции установит судмедэкспертиза.

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