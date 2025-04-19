Найбільше справ через борги та порушення правил військового обліку з початку року відкривають у Києві, а також у Дніпропетровській і Сумській областях. Одеська область на п’ятому місці за цим показником — тут відкрито 1310 проваджень.

Загалом по країні з початку 2025 року кількість справ, пов’язаних із порушенням військового обліку, перевищила 17 тисяч. Лише 16% з них були закриті.

Щомісячно в Україні реєструють у середньому 4,7 тисячі нових штрафів від територіальних центрів комплектування.

Раніше ми повідомляли, що в одеській мерії може з’явитися департамент мобілізації та навіщо він потрібний