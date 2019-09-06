Одессит снял Гималаи и попал в шорт-лист всемирного конкурса

Судьи Королевского фотосообщества Британии отобрали 100 работ. Среди них — изображение одесского тревел-фотохудожника Евгения Самученко.
Он претендует на звание «Научный фотограф года».
Об этом сообщает таблоид The Sun.
Конкурс международный. В нем соревнуются авторы снимков, иллюстрирующих чудеса научного мира. 100 избранных работ будут показывать в выставочном пространстве Лондона с октября по январь.
На фотоработе одессита изображены ночные Гималаи. Евгений Самученко запечатлел захватывающее зрелище: как Млечный путь отражается в высокогорном озере.
В Facebook автор рассказал, что сделал снимок на высоте 4,4 тыс. метров.
– Гималаи прекрасны! – поделился Евгений. – Был там уже несколько раз и, надеюсь, побываю еще! Если еще не были там – очень советую! Удачи и прекрасных кадров!
Фото: Facebook Евгения Самученко
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