Одессит снял Гималаи и попал в шорт-лист всемирного конкурса

Судьи Королевского фотосообщества Британии отобрали 100 работ. Среди них — изображение одесского тревел-фотохудожника Евгения Самученко.

Он претендует на звание «Научный фотограф года».

Об этом сообщает таблоид The Sun.

Конкурс международный. В нем соревнуются авторы снимков, иллюстрирующих чудеса научного мира. 100 избранных работ будут показывать в выставочном пространстве Лондона с октября по январь.

На фотоработе одессита изображены ночные Гималаи. Евгений Самученко запечатлел захватывающее зрелище: как Млечный путь отражается в высокогорном озере.

В Facebook автор рассказал, что сделал снимок на высоте 4,4 тыс. метров.

– Гималаи прекрасны! – поделился Евгений. – Был там уже несколько раз и, надеюсь, побываю еще! Если еще не были там – очень советую! Удачи и прекрасных кадров!

Фото: Facebook Евгения Самученко