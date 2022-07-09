Фотографировал места «прилетов»: в Одессе задержали вероятного коллаборанта (видео)

Одесские правоохранители продолжают работу по выявлению личностей, которые могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором. Так, днем 8 июля велопатрульные задержали подозрительного мужчину – он фотографировал объекты инфраструктуры.

Как сообщила спикер Патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко, в мобильном телефоне задержанного стражи порядка обнаружили много фото мест ракетных «прилетов», а также госучреждений и кораблей.

Кроме того, выяснилось, что мужчина получал денежные переводы от абонентов из россии.

Подозреваемого в сотрудничестве с врагов передали в соответствующие службы.

Также спикер Патрульной полиции рассказала, что за прошедшие сутки полицейские отработали 897 вызовов и проверили 58 подозрительных лиц. В отделения полиции доставили 12 нарушителей комендантского часа и выявили 7 нетрезвых водителей.

Помимо этого, ночью патрульные 4 раза выезжали на вызовы, связанные с нарушением тишины. В одном случае это была громкая музыка, которая мешала отдыхать соседям, а в трех – громкие скандалы.