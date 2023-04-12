Одессит придумал, как нажиться на строительстве амбулаторий

С помощью экс-чиновника ОГА организатор схемы “выигрывал” тендеры на строительство сельских амбулаторий. Часть полученных от государства денег присваивал, а на оставшиеся средства работы выполнял некачественно. Сейчас махинатору грозит серьезный тюремный срок. Подробности аферы рассказали в Одесской областной прокуратуре.

Делец придумал, как воровать государственные деньги

Следователи выяснили, что организатор разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве четырех амбулаторий семейной медицины в Одесской области.

В свой преступный бизнес мужчина привлек еще 3 знакомых, среди которых был экс-руководитель одного из управлений Одесской областной госадминистрации.

Для участия в тендере он задействовал собственное предприятие, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда.

После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их частично присвоили, а на оставшиеся средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме, создавая при этом видимость добросовестного выполнения договорных обязательств.

Потом сообщники предоставили в Управление ООДА сфальсифицированные акты выполненных работ, с внесенными в них видами фактически не производившихся работ и расходами на материалы, которые не использовались. Таким образом объем и стоимость работ они завысили более чем на 3,8 млн гривен.

Подозреваемым грозит длительное заключение.

Сейчас все подозреваемые помещены под стражу, на их имущество, полученное преступным путем, наложен арест.

О подозрении еще уведомили директора строительного предприятия, который формально занимал руководящую должность и подписывал необходимую документацию от имени юридического лица за деньги.

Сейчас следствие пытается выяснить, есть ли еще причастные к совершенному преступлению.

Организатору преступной схемы и двум его соучастникам сообщено о подозрении по факту хищения бюджетных средств (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.