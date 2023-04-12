Новости Одессы и Одесской области

Одессит придумал, как нажиться на строительстве амбулаторий

Одессит придумал, как нажиться на строительстве амбулаторий

С помощью экс-чиновника ОГА организатор схемы “выигрывал” тендеры на строительство сельских амбулаторий. Часть полученных от государства денег присваивал, а на оставшиеся средства работы выполнял некачественно. Сейчас махинатору грозит серьезный тюремный срок. Подробности аферы рассказали в Одесской областной прокуратуре. 

Делец придумал, как воровать государственные деньги

Следователи выяснили, что организатор разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве четырех амбулаторий семейной медицины в Одесской области. 

В свой преступный бизнес мужчина  привлек еще 3 знакомых, среди которых был экс-руководитель одного из управлений Одесской областной госадминистрации.

Для участия в тендере он задействовал собственное предприятие, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда.

После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их частично присвоили, а на оставшиеся средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме, создавая при этом видимость добросовестного выполнения договорных обязательств.

Потом сообщники предоставили в Управление ООДА сфальсифицированные акты выполненных работ, с внесенными в них видами фактически не производившихся работ и расходами на материалы, которые не использовались. Таким образом объем и стоимость работ они завысили более чем на 3,8 млн гривен.

Подозреваемым грозит длительное заключение.

Сейчас все подозреваемые помещены под стражу, на их имущество, полученное преступным путем, наложен арест.

О подозрении еще уведомили директора строительного предприятия, который формально занимал руководящую должность и подписывал необходимую документацию от имени юридического лица за деньги.

Сейчас следствие пытается выяснить, есть ли еще причастные к совершенному преступлению.

Организатору преступной схемы и двум его соучастникам сообщено о подозрении по факту хищения бюджетных средств (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить