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Одессит побил отца друга садовым гномом

Одессит побил отца друга садовым гномом

Курьезный и в то же время весьма неприятный инцидент случился на днях в частном секторе Киевского района Одессы: там молодой человек побил отца своего приятеля садовой фигурой в виде гнома.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, 24-летний парень пришел в гости к своему другу, сыну потерпевшего, а когда 62-летний хозяин дома решил, что визит затянулся и указал гостю на дверь, между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта молодой человек схватил садовую фигуру и ударил ею мужчину по голове.

Очевидцы вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали с переломом теменной кости и другими ранениями головы. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

результат избиения

Виновного задержали неподалеку от места происшествия. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ему сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. За это ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Фото ГУНП Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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