Одессит написал книгу уникальных историй из жизни комиков “Маски-шоу”

Об этом сообщает 1tv.od.ua.

Из книги можно узнать пикантные истории из творческой жизни звезд “Масок” и почитать о гастролях и закулисье юмористического шоу. В целом там собрана информация за 40 лет существования проекта.

Как рассказал автор книги, он всю жизнь собирал интересные факты, записывал их. А чтобы издать “Миру-смех”, понадобилось два года.

Изначально это была просто подборка историй с изюминкой о создателях и участниках шоу, которая условно называлась “100 историй “Маски-шоу”. Потом их стало 133 – смешных, лирических, бытовых и трогательных.

– Материал в книге совершенно уникальный, – отметил Александр Постоленко. – Там то, что происходило за кадром, то, чего не знают журналисты, а иногда даже члены семей актеров шоу.”

Мемуары дополнены редкими старыми фото, где, к примеру, можно увидеть молодыми популярных артистов, юмористов Бориса Барского и Георгия Делиева. Кстати, их уже легко купить в городе. Так, книга продается в Доме Клоунов, во Всемирном клубе одесситов и в нескольких книжных магазинах.

Фото: 1tv.od.ua, Всемирный клуб одесситов