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Новости Одессы и Одесской области

Одессит-капитан корабля Viking Sygin арестован на месяц после трагедии на Дунае

Одессит-капитан корабля Viking Sygin арестован на месяц после трагедии на Дунае

В Будапеште суд постановил взять под арест на месяц 64-летнего капитана теплохода Viking Sygin — 30 мая его судно столкнулось на Дунае с прогулочным катером «Русалка», который в результате затонул. Из находившихся на борту катера 32 корейских туристов и двух членов экипажа спастись удалось только семерым.

В субботу состоялось заседание Центрального окружного суда Буды, решением которого капитан взят под арест на месяц, сообщает «Сегодня».

Поскольку капитан является иностранцем — гражданином Украины, существовали опасения, что он может покинуть Венгрию.

Сам капитан после заседания суда выразил соболезнования родственникам погибших, но продолжает утверждать, что действовал по правилам, и трагедия произошла не из-за его ошибки.

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