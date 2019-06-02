Одессит-капитан корабля Viking Sygin арестован на месяц после трагедии на Дунае

В Будапеште суд постановил взять под арест на месяц 64-летнего капитана теплохода Viking Sygin — 30 мая его судно столкнулось на Дунае с прогулочным катером «Русалка», который в результате затонул. Из находившихся на борту катера 32 корейских туристов и двух членов экипажа спастись удалось только семерым.

В субботу состоялось заседание Центрального окружного суда Буды, решением которого капитан взят под арест на месяц, сообщает «Сегодня». Поскольку капитан является иностранцем — гражданином Украины, существовали опасения, что он может покинуть Венгрию. Сам капитан после заседания суда выразил соболезнования родственникам погибших, но продолжает утверждать, что действовал по правилам, и трагедия произошла не из-за его ошибки. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.