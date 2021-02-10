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Кабмин принял Постановление о цене на газ

Кабмин принял Постановление о цене на газ

Кабинет министров Украины принял Постановление №25, которым ограничил цену на газ для бытовых потребителей максимумом в 6,99 гривны за м3. Ценник будет действителен на весь период карантина. Скорее всего, эта цена на голубое топливо не изменится и в марте.

Кабмин, по сути, отказался от рыночных условий в сфере поставки газа. Так что компании-поставщики не имеют права продавать голубое топливо населению более чем за 6,99 грн/м3 (с учетом НДС). Впрочем, несколько самых отчаянных определили ценник на февраль даже несколько ниже. Цена кубометра газа для клиентов «Нафтогаза» в феврале составила 6,86 гривны.

Цена на природный газ для потребителей «Одессагаз-Поставки» – 6,99 грн/м3. Если потребители на какое-то время вовсе останутся без поставщика (например, он откажется продавать газ по установленной Кабмином цене), то они автоматически станут клиентами «Нафтогаза». Как поставщик «последней надежды», компания готова поставлять газ всем бытовым потребителям. Цена для таких клиентов – 6,99 грн/м3 (с учетом НДС), без стоимости доставки.

Ограничен Кабмином и тариф на доставку газа – не больше 1,79 гривны за м3 (без НДС). А для клиентов «Одессагаз» ценник на распределение составит 1,008 грн/м3.

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