Одесса вошла в список лидеров по самому грязному воздуху

К такому выводу пришли ученые Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, поделившись на их официальном сайте результатами исследования.
Так, по данным мониторинга за последние полгода, Одесса заняла третье место среди украинских городов с наиболее загрязненной атмосферой.
Как отметили специалисты, в городе у моря – высокая концентрация сажи и газа с резким запахом формальдегида.
К слову, самый чистый воздух в Украине – в городе Горишние Плавни, что в Полтавской области. На первом месте по уровню загрязненности воздуха оказался Днепр.
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Фото: nashkiev.ua