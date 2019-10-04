Одесса вошла в список лидеров по самому грязному воздуху

Мониторинг воздуха: чем дышат одесситы? Начальник центра мониторинга окружающей среды Одесского государственного экологического университета (ОГЭКУ) Олег Гриб рассказал «Одесской жизни» об измерениях и воздухе, которым мы дышим. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе самый грязный воздух? Экологи назвали места в Одессе с самым грязным воздухом. Так совпало, что эти же места — самые загруженные транспортные развязки. А основной источник загрязнения — не промышленность, а автотранспорт. Где самый грязный воздух Согласно отчету городского департамента экологии, критическая масса вредных веществ наблюдается вблизи: пересечений улиц Академика Королева и Архитекторской, проспекта Добровольского и улицы ПОДРОБНЕЕ

За планы по очистке воздуха Одесса заплатит почти миллион Одесский горсовет выделит средства на проведение технико-экономического обоснования разработки мероприятий, направленных на снижение вредных выбросов, связанных с организацией движения улично-дорожной сети. Всего – 894 тыс. 500 грн. Заказчиком выступит Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета. Необходимость такого решения назрела давно – Одесса стала одним из городов с самым грязным воздухом. Так, по словам замдиректора департамента ПОДРОБНЕЕ