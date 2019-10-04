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Новости Одессы и Одесской области

Одесса вошла в список лидеров по самому грязному воздуху

Одесса вошла в список лидеров по самому грязному воздуху

К такому выводу пришли ученые Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, поделившись на их официальном сайте результатами исследования.

Так, по данным мониторинга за последние полгода, Одесса заняла третье место среди украинских городов с наиболее загрязненной атмосферой.

Как отметили специалисты, в городе у моря – высокая концентрация сажи и газа с резким запахом формальдегида.

К слову, самый чистый воздух в Украине – в городе Горишние Плавни, что в Полтавской области. На первом месте по уровню загрязненности воздуха оказался Днепр.

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Фото: nashkiev.ua

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