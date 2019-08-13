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Новости Одессы и Одесской области

Мониторинг воздуха: чем дышат одесситы?

Мониторинг воздуха: чем дышат одесситы?

Начальник центра мониторинга окружающей среды Одесского государственного экологического университета (ОГЭКУ) Олег Гриб рассказал «Одесской жизни» об измерениях и воздухе, которым мы дышим.

Как мы сообщали ранее, данные постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха в нашем городе с недавних пор размещает на своем сайте ОГЭКУ.

Мониторинг воздуха проводится с помощью современного финского оборудования AQT420 в лаборатории на улице Львовской, 15. Прибор анализируют температуру, давление и влажность воздуха, а также пять основных загрязняющих веществ: диоксида азота, двуокиси серы, окиси углерода, озона и твердых частиц. Отдельным столбцом в таблице указывается гранично допустимая концентрация этих веществ.

Текущие данные мониторинга воздуха

Превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не было с начала момента работы прибора и по сегодняшний день, подчеркнул Олег Гриб. Однако среднесуточные показатели порой не самые лучшие.

К примеру, 3 августа центр зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) двуокиси серы – в 1,89 раз, озона – в 2,37 раз. А 5 августа в 1,3 раза была превышены ПДК по диоксиду азота.

Начальник центра мониторинга поясняет, что превышение среднесуточных показаний может быть из-за выхлопных газов, которые на некоторое время остаются в воздухе от проезжающих мимо машин.

«Если прибор поставить возле дороги, не удивительно, что он всегда будет показывать загрязненный воздух. В нашем случае прибор показывает временные загрязнения, скорее всего, он их фиксирует, как раз после проезда рядом машины», – сказал Олег Гриб.

Кроме того, согласно 50-ой директивы ЕС, в которой также прописаны показатели норм воздуха, в Одессе чистая среда, а показания загрязнений намного ниже допустимых значений.

Отметим, сегодня в городе находится восемь постов по отбору проб для определения качества атмосферного воздуха. Эта сеть была создана еще в советские времена и использует оборудование и методики семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века. Ведомственно она подчинена Гидрометеорологическому центру Черного и Азовского морей МЧС Украины и конструктивно не может работать в автоматическом оперативном режиме. То есть результаты химического анализа замеров могут быть получены только на следующий день.

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Галина Полищук
Галина Полищук
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