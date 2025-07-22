Ключевые моменты:
- В результате ночной атаки Одессы российскими ударными дронами повреждены жилые и частные дома в Киевском районе города;
- Повреждено более 135 окон; 65 окон временно закрыты ОСБ и пленкой;
- Обработано 75 обращений от жителей, составлено 10 актов обследования;
- Более 80 специалистов и техника задействованы в работах.
Как сообщили сегодня в мэрии города, силами Киевской районной администрации уже обработано 75 обращений от жителей и составлено 10 актов обследования квартир.
ЖЭК «Вузовский» закрыл 65 окон ОСБ-плитами и пленкой, продолжается уборка прилегающей территории.
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К ликвидации последствий привлечено более 80 работников городских служб, техника и представителей гуманитарных организаций:
- ЖКС «Вузовский»;
- КП «Городские дороги»;
- КУ «Муниципальная стража»;
- Киевская районная администрация;
- «Еда жизни Одесса», Красный крест, БФ «Ветер перемен» (при поддержке UNICEF), ОО «Десятое апреля».
До 17:00 на месте работал городской оперативный штаб.
Напомним, в ночь на 22 июля российские войска атаковали дронами Киевский район Одессы. В результате удара разрушен супермаркет, банк и полностью сгорели полтора десятка авто на парковке возле жилого комплекса.
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