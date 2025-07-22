Ключевые моменты:

  • В результате ночной атаки Одессы российскими ударными дронами повреждены жилые и частные дома в Киевском районе города;
  • Повреждено более 135 окон; 65 окон временно закрыты ОСБ и пленкой;
  • Обработано 75 обращений от жителей, составлено 10 актов обследования;
  • Более 80 специалистов и техника задействованы в работах.

Как сообщили сегодня в мэрии города, силами Киевской районной администрации уже обработано 75 обращений от жителей и составлено 10 актов обследования квартир.

Одесский ЖК после дроновоц атаки

ЖЭК «Вузовский» закрыл 65 окон ОСБ-плитами и пленкой, продолжается уборка прилегающей территории.

Ликвидация последствий атаки дронами, Одесса, 22 июля 2025

По теме: Последствия ночной атаки на Одессу: пожары, разрушения и пострадавшие (фото, видео)

К ликвидации последствий привлечено более 80 работников городских служб, техника и представителей гуманитарных организаций:

  • ЖКС «Вузовский»;
  • КП «Городские дороги»;
  • КУ «Муниципальная стража»;
  • Киевская районная администрация;
  • «Еда жизни Одесса», Красный крест, БФ «Ветер перемен» (при поддержке UNICEF), ОО «Десятое апреля».

До 17:00 на месте работал городской оперативный штаб.

Одесский супермаркет после атаки дронами

Напомним, в ночь на 22 июля российские войска атаковали дронами Киевский район Одессы. В результате удара разрушен супермаркет, банк и полностью сгорели полтора десятка авто на парковке возле жилого комплекса.

Также смотрите фоторепортаж «Одесской жизни» с места попадания дрона в Одессе.

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