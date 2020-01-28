Одесса и Закарпатье ставят эксперименты в храме Мельпомены

Всю предыдущую неделю одесситы и актеры из города Хуст в Закарпатье обменивались театральным опытом. Результат этого творческого обмена зрители могли увидеть на открытой репетиции в театральном пространстве ТЕО, на базе которого и прошел арт-проект.

О сути лаборатории рассказала продюсер театра ТЕО Юлия Юн: “В течение десяти дней участники готовили к постановке спектакли с нуля: провели читки, усиленно репетировали, участвовали в тренингах, осваивали новые техники. Материал был выбран такой, чтобы его можно было включить в репертуар наших театров”.

С актерами из хустского Театра драмы и комедии работал одесский режиссер Иван Орленко, а с одесскими – режиссер-постановщик Вячеслав Давидюк. Актерский тренинг читала заслуженная артистка Украины Ольга Петровская, пластический тренинг – актриса Галя Мигутская.

“Что будут ставить в Одессе, мы не знали. Мы думали, что это будет серия мастер классов, обмен опытом, знакомство с одесскими театрами и посещение спектаклей, оказалось, что нас ждет такая необычная работа”, – отметил актер Закарпатского театра Александр Барна.

“На второй день Иван Орленко предложил нам пьесу, и мы три дня только ее начитывали, чтобы просто вникнуть в материал. До этого наш театр не брался за такие философские штуки. Это очень концептуальный спектакль, и он рассчитан на довольно узкую аудиторию. Поэтому нам стало интересно проверить себя, сможем ли мы, испытать свой актерский потенциал. Ну и сделали то, что вы сегодня увидели. Мы сами в шоке, что за такое короткое время мы выучили весь текст и все прошло без заминок”, – рассказала актриса Валерия Вайнраух.

Надо сказать, что одесский режиссер Иван Орленко выбрал весьма непростой материал – пьесу итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии Луиджи Пиранделло “Шесть персонажей в поисках автора”. Она была написана в 1921 году и стала предтечей “Театра абсурда”. Премьера в Риме вызвала скандал. Зрителей возмутили реплики персонажей об относительности добра и зла. Но тем не менее, она стала популярной и ее часто ставили на всемирно известных сценах. А теперь, благодаря Одессе, ее теперь сможет увидеть закарпатская публика.

“Для меня был интересным опыт игры в обстоятельствах условности, когда ты просто представляешь декорации на сцене, и таким образом вживаешься в эту условность” – поделилась своими впечатлениями сразу после показа актриса Мирослава Рибчук.

Несмотря на то, что участники признают необычность постановки, они очень хотят его показать на своей сцене. Говорят, что зрителя подготовят.

“Это новый формат для нас новый: представление в представлении, театр в театре, театр с разных сторон – зрителя, актера, режиссера, персонажа . Получилось очень насыщенно. Мы искали грани, которые мы пытались воссоздать и найти для себя. Было много тренажей, подготовки. В репертуар возьмем. Кое-что добавим, дожмем, доработаем”, – отметил Вячеслав Давидюк.

Совсем другая, но не менее интересная задача была у режиссера Вячеслава Давидюка. Для постановки он предложил авторскую современную сказку для детей о лесных обитателях, где главные герои борются за чистоту родного леса. Необычным было то, что актерами в ней стали участники проекта ТЕО “Женитьба”, в котором играют исключительно непрофессиональные актеры пенсионного возраста.

“Работалась достаточно сложно – это взрослые люди и не профессионалы. У них не такое быстрое восприятие, надо больше времени, чтобы все уложилось в памяти. Мы не все успели, но все равно я доволен результатом. У сказки большой потенциал и я верю, что она заживет на одесской сцене”, – заверил Вячеслав Давидюк.

Очень жаль, что гостям не удалось побывать во всех одесских театрах и познакомиться глубже с культурной жизнью нашего города. В день сдачи проекта участники уехали домой, в Хуст. Но они обещали вернуться в Одессу осенью, во время проведения форума “ТрансКарпатіяКульт”, во время которого к нам приедут театральные коллективы, музыканты, художники, писатели, чтобы поговорить об общих проблемах и достижениях на общем для всех языке – языке культуры.

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