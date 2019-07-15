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Новости Одессы и Одесской области

Одесса готовится к выборам: полиция и мчсники переходят на усиленный режим работы

Одесса готовится к выборам: полиция и мчсники переходят на усиленный режим работы

С сегодняшнего дня и до окончания выборов в Верховную Раду полиция и сотрудники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, на сегодняшний день в Украине зарегистрировали более 4 тысяч сообщений о нарушениях в ходе избирательной кампании. В частности в Одесской области за этот период зарегистрировано 269 дел. Чаще всего речь идет о незаконной агитации, подкупе и повреждениях имущества. Чтобы обеспечить порядок на городских улицах и на участках, а также с целью сохранения бюллетеней, которые вчера уже начали завозить на места, до 28 июля полицейских в Одессе и области станет больше.

Кроме того, в последнюю неделю перед парламентскими выборами в регионе организовано круглосуточное дежурство опергрупп ГСЧС.

Напомним, в ходе первого тура выборов Президента Украины в Одесской области был зафиксирован ряд нарушений. В частности, правоохранители Подольска составили админпротокол на женщину-члена избиркома за появление на избирательном участке в нетрезвом виде, полицейские Суворовского района выявили на участке нетрезвого избирателя. На одном из участков в Киевском районе был составлен протокол о недостатке бюллетеней и избиратели жаловались на полупрозрачные шторки в кабинках для голосования.

Фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины

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