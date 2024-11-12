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Одесса без света: адреса отключений на сегодня

Одесса без света: адреса отключений на сегодня

Во вторник, 12 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Ахматовой, 6, 34-40,
  • Костанди, 25-77,
  • Львовская, 52,
  • Равенства, 2-46,
  • Сумская, 24-69,
  • Айвазовского (Тимирязева), 72-84,
  • Харьковская, 1-20,
  • Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • Костанди, 60,
  • Харьковская, 20б,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12,
  • пер. Львовский, 76.

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Работы до 18:00:

  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • переулок Равенства, 92,
  • Рыбальская, 20,
  • дорога Фонтанская, 106/37,40,
  • переулок Янтарный, 6-8.

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Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • С.Палия, 93,
  • Заболотного, 57-67,
  • Марсельская, 32-36.

Работы до 19:00:

  • Балтская дорога, 37-84,
  • Вячеслава Кириллова, 1а-42,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63,
  • Главная, 1-33,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая, 1-32,
  • Жевахова гора, 17-94,
  • Закарпатская, 1-72,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-24,
  • Февральская, 1-59,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4,
  • Посевная, 1-56, Прокатная, 1, 2-А,
  • Фаховая, 15, Флотская, 2-29,
  • Волова Площадь (пл. Мичурина), 2-29,
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта),
  • Арочный пер. (2-й пер. 8 марта),
  • Паркетный пер. (3й пер. 8 марта),
  • Корковый пер. (4й пер. 8 марта),
  • пер. Кодымский (пер. 5й 8 марта),
  • Анкерный пер. (6й пер. 8 марта),
  • пер. Бейтельсбахера (пер. 7й 8 марта),
  • Мебельный пер. (8й пер. 8 марта),
  • Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта),
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • пер. Асеева, пер. Баркасный, 1-4,
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
  • пер. Владимира Терещенко, 7,13а,
  • переулок. Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок. Олега Андрийца, 1-7,
  • переулок. Олега Стороженко, 2-10,
  • переулок Александра Пресича, 2-26, 2-10,
  • спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-6.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Б-р Итальянский,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • О. Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Ближние Мельницы, Богуна, 6а-21,
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • Большая Арнаутская, 24-91,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Гранатная, 1-25,
  • Европейская, 81-93,
  • Йозефа Прибика, 7-49,
  • Канатная, 72-81,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а,
  • Композитора Лятошинского,
  • Кордонная, 3-74,
  • Косяченко Алексея, 1-44,
  • Листа Ференца (Елина),
  • Малая Арнаутская, 36-107,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6,
  • Осипова, 39-50,
  • Платановяа,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-83,
  • Радостная, 114,116,
  • Ришельевская, 66, 68,
  • Святослава Рихтера, 8-109,
  • Сельская, 7-44,
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25,
  • Старорезничная, 16-20,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Тесс, 1-60,
  • Туристская, 1-19,
  • Успенская, 61,
  • И. Фунтового (Бабаджаняна),
  • Ямчитского, 3,3а,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Бузковый,
  • переулок Бузковый,
  • переулок Гранатный, 2-8/1,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • пер. Ковровый, 5,7,9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Ониловой, 13-17,
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2-12б,
  • проезд Бугковый, 1-6,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.

 

 

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