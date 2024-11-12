Одесса без света: адреса отключений на сегодня

Во вторник, 12 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Ахматовой, 6, 34-40,
- Костанди, 25-77,
- Львовская, 52,
- Равенства, 2-46,
- Сумская, 24-69,
- Айвазовского (Тимирязева), 72-84,
- Харьковская, 1-20,
- Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5,
- дорога Фонтанская, 129,
- Костанди, 60,
- Харьковская, 20б,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12,
- пер. Львовский, 76.
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Работы до 18:00:
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Абрикосовая, 4-105,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Равенства, 84-104, 195,
- переулок Равенства, 92,
- Рыбальская, 20,
- дорога Фонтанская, 106/37,40,
- переулок Янтарный, 6-8.
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Северный РЭС
Работы до 17.00:
- С.Палия, 93,
- Заболотного, 57-67,
- Марсельская, 32-36.
Работы до 19:00:
- Балтская дорога, 37-84,
- Вячеслава Кириллова, 1а-42,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63,
- Главная, 1-33,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая, 1-32,
- Жевахова гора, 17-94,
- Закарпатская, 1-72,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-24,
- Февральская, 1-59,
- Петра Болбочана (Мичурина), 4,
- Посевная, 1-56, Прокатная, 1, 2-А,
- Фаховая, 15, Флотская, 2-29,
- Волова Площадь (пл. Мичурина), 2-29,
- Технарский пер. (1-й пер. 8 марта),
- Арочный пер. (2-й пер. 8 марта),
- Паркетный пер. (3й пер. 8 марта),
- Корковый пер. (4й пер. 8 марта),
- пер. Кодымский (пер. 5й 8 марта),
- Анкерный пер. (6й пер. 8 марта),
- пер. Бейтельсбахера (пер. 7й 8 марта),
- Мебельный пер. (8й пер. 8 марта),
- Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта),
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. Асеева, пер. Баркасный, 1-4,
- пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
- пер. Владимира Терещенко, 7,13а,
- переулок. Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок. Олега Андрийца, 1-7,
- переулок. Олега Стороженко, 2-10,
- переулок Александра Пресича, 2-26, 2-10,
- спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-6.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Б-р Итальянский,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- О. Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Ближние Мельницы, Богуна, 6а-21,
- О. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- Большая Арнаутская, 24-91,
- Гимназическая, 3-30,
- Гранатная, 1-25,
- Европейская, 81-93,
- Йозефа Прибика, 7-49,
- Канатная, 72-81,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а,
- Композитора Лятошинского,
- Кордонная, 3-74,
- Косяченко Алексея, 1-44,
- Листа Ференца (Елина),
- Малая Арнаутская, 36-107,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6,
- Осипова, 39-50,
- Платановяа,
- Итальянская (Пушкинская), 41-83,
- Радостная, 114,116,
- Ришельевская, 66, 68,
- Святослава Рихтера, 8-109,
- Сельская, 7-44,
- Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25,
- Старорезничная, 16-20,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Тесс, 1-60,
- Туристская, 1-19,
- Успенская, 61,
- И. Фунтового (Бабаджаняна),
- Ямчитского, 3,3а,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Бузковый,
- переулок Бузковый,
- переулок Гранатный, 2-8/1,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- пер. Ковровый, 5,7,9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Ониловой, 13-17,
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12б,
- проезд Бугковый, 1-6,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.