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Одеса без світла: адреси відключень на сьогодні

Одеса без світла: адреси відключень на сьогодні

У вівторок, 12 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ахматової, 6, 34-40,
  • Костанді, 25-77,
  • Львівська, 52,
  • Рівності, 2-46,
  • Сумська, 24-69,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 72-84,
  • Харківська, 1-20,
  • Архітектора Нештурхи (Шишкіна), 39,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 5,
  • дорога Фонтанська, 129,
  • Костанді, 60,
  • Харківська, 20б,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12,
  • пров. Львівський, 76.

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Роботи до 18:00:

  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Абрикосова, 4-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • пров. Рівності, 92,
  • Рибальська, 20,
  • дорога Фонтанська, 106/37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8.

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Північний РЕМ

 Роботи до 17.00:

  • С.Палія, 93,
  • Заболотного, 57-67,
  • Марсельська, 32-36.

Роботи до 19:00:

  • Балтська дорога, 37-84,
  • В’ячеслава Кирилова, 1а-42,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-63,
  • Головна, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвінка, 1-32,
  • Жевахова гора, 17-94,
  • Закарпатська, 1-72,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-24,
  • Лютнева, 1-59,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1, 2-А,
  • Фахова, 15,
  • Флотська, 2-29,
  • Волова Площа (пл. Мічурина), 2-29,
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня),
  • Арковий  пров. (2-й пров. 8 березня),
  • Паркетний пров. (3й пров. 8 березня),
  • Корковий пров. (4й пров. 8 березня),
  • пров. Кодимський (пров. 5й 8 березня),
  • Анкерний пров. (6й пров. 8 березня),
  • пров. Бейтельсбахера (пров. 7й 8 березня),
  • Меблевий пров. (8й пров. 8 березня),
  • Волтона пров. (9-й пров. Восьмого березня),
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
  • пров. Асєєва, пров. Баркасний, 1-4,
  • пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
  • пров. Володимира Терещенка, 7,13а,
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Олега Андрійця, 1-7,
  • пров. Олега Стороженка, 2-10,
  • пров. Олександра Пресича, 2-26, 2-10,
  • узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1-6.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Б-р Італійський,
  • Йогана Гена (Бажана), 1-20,
  • О. Благовидової (Кострова), 7-37,
  • Ближні Млини, Богуна, 6а-21,
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • Велика Арнаутська, 24-91,
  • Гімназична, 3-30,
  • Гранатна, 1-25,
  • Європейська, 81-93,
  • Йозефа Прибіка, 7-49,
  • Канатна, 72-81,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • Композитора Лятошинського,
  • Кордонна, 3-74,
  • Косяченка Олексія,1-44,
  • Ліста Ференца (Єліна),
  • Мала Арнаутська, 36-107,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Михайла Омеляновича-Павленка (Маріїнська), 1-6,
  • Осипова, 39-50,
  • Платанова,
  • Італійська (Пушкінська), 41-83,
  • Радісна, 114,116,
  • Рішельєвська, 66, 68,
  • Святослава Ріхтера, 8-109,
  • Сільська, 7-44,
  • Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-25,
  • Старорізнична, 16-20,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Тесс, 1-60,
  • Туристська, 1-19,
  • Успенська, 61,
  • І. Фунтового (Бабаджаняна),
  • Ямчитського, 3,3а,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий,
  • пров. Гранатний, 2-8/1,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Онілової, 13-17,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський) , 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33-41.
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