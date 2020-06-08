Одеського активіста Сергія Стерненка викликали до СБУ для вручення повідомлення про підозру

Активіста Сергія Стерненка викликали до Головного слідчого управління СБУ для вручення повідомлення про підозру. За його словами, підозру підготували за статтею «умисне вбивство».

Про це повідомляється у Telegram-каналі активіста.

Як зазначає Стерненко на своїй сторінці, виклик до СБУ він отримав сьогодні, 7 червня, а з’явитися повинен 9 червня о 10-й годині. За словами активіста, це є порушенням процесуальних норм.

– Слідчому я вже надіслав відповідь, що не можу з’явитись із об‘єктивних причин: виклик отримано за два дні до дати, на яку викликають, а КПК (Кримінальний процесуальний кодекс — РЕД.) у статті 135 вказує, що має бути мінімум три дні. За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників. Тому, якщо їм потрібно, щоб я з’явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист, — повідомляє Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Також він зауважує, що підозру йому підготували у справі про самозахист за статтею «умисне вбивство»:

– Це робиться руками безвольних слідчих та прокурорів за вказівки Авакова та Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування, — каже він.

Нагадаємо, раніше Стерненко отримав повістку на допит від СБУ заднім числом.

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