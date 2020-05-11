Стерненко получил повестку на допрос в СБУ задним числом

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. Активист настаиваивает на том, что повестку, согласно которой он обязан прибыть на допрос к следователю СБУ 7 мая, он получил только сегодня, 11 мая.

На своей странице происходящее он прокомментировал так:

«І знову повістка в СБУ по справі проти мене.

Сьогодні, 11.05.2020 на відділенні Укрпошти мною було отримано повістку про виклик до слідчого у справі проти мене на 07.05.2020.

У тій самій справі щодо загибелі тітушки Кузнєцова, який намагався за 1000$ мене вбити.

Це вже друга повістка про виклик у цій справі, яку я отримую.

Цю відправили 04.05, тобто дійти вона мала не раніше 06.05. Якби я отримав її 06.05, у мене була б одна доба до виклику. А це суперечить положенням КПК, який визначає що повідомлення про виклик особа має отримати не менш ніж за три доби до дати, на яку викликають.

І в цій повістці, як і у попередній, не зазначено для чого мене викликають і в статусі кого.

Весело.

P. S. Окремо повідомляю, що я готовий до будь-яких викликів та з‘явлюсь до слідчого. Але тільки якщо мене повідомлять у законний спосіб».

Фото: Сергей Стерненко, Фейсбук

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