fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Стерненко получил повестку на допрос в СБУ задним числом

Стерненко получил повестку на допрос в СБУ задним числом

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. Активист настаиваивает на том, что повестку, согласно которой он обязан прибыть на допрос к следователю СБУ 7 мая, он получил только сегодня, 11 мая.

На своей странице происходящее он прокомментировал так:

«І знову повістка в СБУ по справі проти мене.

Сьогодні, 11.05.2020 на відділенні Укрпошти мною було отримано повістку про виклик до слідчого у справі проти мене на 07.05.2020.

У тій самій справі щодо загибелі тітушки Кузнєцова, який намагався за 1000$ мене вбити.

Це вже друга повістка про виклик у цій справі, яку я отримую.

Цю відправили 04.05, тобто дійти вона мала не раніше 06.05. Якби я отримав її 06.05, у мене була б одна доба до виклику. А це суперечить положенням КПК, який визначає що повідомлення про виклик особа має отримати не менш ніж за три доби до дати, на яку викликають.

І в цій повістці, як і у попередній, не зазначено для чого мене викликають і в статусі кого.

Весело.

P. S. Окремо повідомляю, що я готовий до будь-яких викликів та з‘явлюсь до слідчого. Але тільки якщо мене повідомлять у законний спосіб».

Фото: Сергей Стерненко, Фейсбук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить