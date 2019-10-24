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Новости Одессы и Одесской области

Одеських провідників зобов’язали говорити українською: “Укрзалізниця” назвала це дискримінацією

Одеських провідників зобов’язали говорити українською: “Укрзалізниця” назвала це дискримінацією

Апеляційна палата з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду підтвердила незаконність дій та зобов’язала спілкуватися українською провідників пасажирського депо Одеса-головна, які відмовилися обслуговувати пасажирів державною мовою.

Про це у Facebook розповів голова ГО «Незалежні» та співавтор “Громадського закону про мову” Святослав Літинський.

– Сьогодні, апеляційна палата з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду підтвердила незаконність дій провідників пасажирського депо Одеса-головна щодо відмови обслуговувати пасажирів державною мовою та зобов’язала здійснювати таке обслуговування державною мовою. Відзначу, що залізниця в ході розгляду заперечувала свій обов’язок обслуговування державною мовою і вказувала на те, що не буде “змушувати” своїх провідників послуговуватися державною мовою в роботі.
Тому, тепер їх змусить суд, – зазначив активіст 21 жовтня.

Попереднє рішення в “Укрзалізниці” назвали дискримінаційним:

– Сама вимога позивача, щоб зобов’язати працівників АТ “Укрзалізниця” здійснювати обслуговування українською мовою – є дискримінаційною. Адже під ним потрібно розуміти, що кожен працівник, який у майбутньому буде обслуговувати позивача, буде зобов’язаний обслуговувати його українською мовою. На даний момент не існує такого чинного, діючого, нормативного документа, який би зобов’язував працівників (які не є держслужбовцями) розмовляти державною мовою.

Фото ілюстративне: Львівський портал

 

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