Одеські водолази вилучили речові докази та документацію з танкера Delfi (фото)

Вчора, 17 грудня, за зверненням правоохоронних органів, спеціалісти КУ «Рятувально-водолазна служба» Одеської міськради, взяли участь у вилученні речових доказів та документації з танкера Delfi.

Про це повідомив віцемер міста Андрій Котляр у Facebook.

Усі докази було зібрано рятувальниками та водолазами і передано слідчим.

Роботи проводились згідно рішення Київського районного суду Одеси.

Фото: Андрій Котляр

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