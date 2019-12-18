Одеські водолази вилучили речові докази та документацію з танкера Delfi (фото)

Вчора, 17 грудня, за зверненням правоохоронних органів, спеціалісти КУ «Рятувально-водолазна служба» Одеської міськради, взяли участь у вилученні речових доказів та документації з танкера Delfi.
Про це повідомив віцемер міста Андрій Котляр у Facebook.
Усі докази було зібрано рятувальниками та водолазами і передано слідчим.
Роботи проводились згідно рішення Київського районного суду Одеси.
Фото: Андрій Котляр
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