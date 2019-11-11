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Новости Одессы и Одесской области

Одеські станції технічного обслуговування потрапили до рейтингу кращих в Україні

Одеські станції технічного обслуговування потрапили до рейтингу кращих в Україні

За підсумком рейтинг-акції “Краща СТО в Україні-2019” були визначені ТОП-100 СТО в Україні і Кращі СТО в регіонах.

Відповідний рейтинг оприлюднив автомобільний сайт Автоцентр.

Для участі у рейтингу було обрано 30 СТО Одеської області.

Автоексперт. Краща СТО – всеукраїнська рейтинг-акція, метою якої є визначення кращих станцій автосервісу України. 1 листопада 2019 року відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Автоексперт. Краща СТО 2019».

У фінал конкурсу в 17-ти номінаціях вийшло 44 станції техобслуговування автомобілів з таких міст як Київ, Бровари, Вишневе, Гостомель, Житомир, Івано-Франківськ, Олександрія, Біла Церква, Вінниця, Полтава, Харків, Чернівці, Черкаси.

До ТПО-100 з одеських СТО 54 місце посіла компанія «Jaguar Land Rover Одеса». Також у рейтингу ДП «Автотрейдинг Одеса» та «Ideal Service Одесса».

У рейтингу «Кращі СТО у регіонах» номінацію «Краща офіційна СТО в Одеській області» також отримує компанія ДП «Автотрейдинг Одеса». Також у цьому ж рейтингу номінацію «Краща універсальна СТО в Одеській області» отримала СТО «Риспект».

Фото: SKEPTER 

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