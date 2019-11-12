Одеські школярі мають шанс запросити до себе полярників зі станції «Академік Вернадський»

В Україні стартує конкурс “Запроси полярника до себе”.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.
Для українських школярів вдруге стартував конкурс «Запроси полярника до себе». Конкурс був оголошений 11 листопада, Міністерством освіти і науки та Національним антарктичним науковим центром МОН.
В яких містах пройде конкурс?
- Київ;
- Львів;
- Одеса;
- Вінниця;
- Чернігів;
- Ужгород;
- Слов’янськ;
- Сєвєродонецьк;
- Бровари;
- Житомир.
– Торік МОН та НАНЦ вперше зробили такий конкурс, і він мав дуже великий успіх. Полярники отримали понад 200 листів, причому неодноразово приходили прохання розширити “географію” конкурсу, бо тоді було “покрито” тільки 8 обласних центрів. Зараз НАНЦ має можливість провести конкурс у 10 містах – частину, здебільшого великі міста, залишили з минулого року, а частина – це абсолютно нові міста. Приміром, додали 2 міста з Донбасу, адже ми розуміємо, що тамтешнім школярам особливо потрібна підтримка, – розповіла Міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Щоб взяти участь, школярам з цих міст потрібно:
- підготувати текстову або відеорозповідь про те, як, на їхню думку, проходить один день з життя в Антарктиді;
- заповнити реєстраційну форму за посиланням та додати туди свою розповідь.
Дедлайн подачі матеріалів: 10 грудня 2019 року
У кожному з 10 міст до трьох закладів-переможців з найбільш креативними роботами завітають учасники українських антарктичних експедицій. Вони розкажуть про власний досвід життя та дослідження на полярній станції «Академік Вернадський». Зокрема, покажуть фото, відео з зимівок, познайомлять учнів із флорою та фауною Антарктики, а також відповідатимуть на запитання школярів.
Переможців оголосять до кінця грудня 2019 року. Візити до шкіл відбуватимуться впродовж усього навчального року.
Важливо, що цього року конкурс приурочений до 200-ліття відкриття Антарктичного континенту, що відзначатиметься у січні-лютому 2020-го.
Фото: Прямий