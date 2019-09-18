Одеська залізниця на третьому місці за кількістю випадків вандалізму

З початку 2019 року вандали 172 рази псували приміські поїзди Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Через таки дії зловмисників компанія зазнала збитків майже на 12,5 млн грн.

Залізничники зафіксували 43 випадки нанесення графіті на приміські поїзди, 20 випадків пошкодження внутрішньосалонного обладнання та 13 випадків пошкодження міжвагонних з’єднань. Крім того, зловмисники викрадали з приміських поїздів кабелі, регулятори, розбивали скло тощо.

За вчинення порушень затримано 10 осіб, з них 2 — за розфарбування та 8 — за побиття вікон. Найчастіше такі дії скоюють групи молодих людей, які на зауваження локомотивних бригад відповідають відвертими погрозами.

Найбільше випадків вандалізму — 110 — зафіксовано на території Південно-Західної залізниці, що у Києві.

На 2 місці Придніпровська залізниця — 25 випадків.

Третє місце поділили Львівська та Одеська залізниці — по 17 випадків.

Та на 4 місці – Донецька залізниця — 8.

Фото: Rupoezd