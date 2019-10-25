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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область у трійці регіонів з найдорожчими квартирами в Україні

Одеська область у трійці регіонів з найдорожчими квартирами в Україні

Також у області найбільший вибір квартир.

Про це повідомляється в новому дослідженні OLX Нерухомість за 3 квартал 2019 року.

З липня вартість квартири на вторинному ринку житла в середньому зросла на $500.

Найдорожчі квартири виявились у Київській, Львівській і Одеській областях. Найдешевша однокімнатна квартира в столичному регіоні обійдеться в $34 тис, за двокімнатну просять – 50 тисяч, житло з трьома кімнатами коштуватиме – 74 тисячі.

У Львівській області однокімнатна квартира коштуватиме 32 тисячі, “двушка” – 43,2 тис, “трійка” – 50 тисяч.

В Одеській області однокімнатну квартиру пропонують придбати за 29 тисяч, дві кімнати – за 40 тисяч, “трійку” – за 50 тисяч доларів.

Найдешевші однокімнатні квартири можна купити в Кіровоградській ($ 14 тис), Сумській та Запорізькій областях (15,5 тис).

Двокімнатні також дешевше купувати в Сумському та Кіровоградському регіонах, в середньому вони там коштують 20 тисяч.

Трикімнатні квартири теж найдешевше в Сумах: буде коштувати 22 тисячі. На другому місці Запорізька область ($ 25,6 тис), на третьому – Кіровоградська ($ 26 тис).

Найбільший вибір однокімнатних і двокімнатних квартир також в Одеській області. У 3 кварталі власники продавали 16 700 і 13 600 варіантів відповідно. На Київщині було 13 700 однокімнатних та 12 700 двокімнатних, а на Харківщині – 7 000 і 6 200.

За кількістю трикімнатних квартир лідирують Київська – 8 750 пропозицій, Одеська – 8 400 і Дніпропетровська області – 4 500.

А от мешканцям Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей ймовірно довго шукати не доведеться – в порівнянні з іншими регіонами там продають найменше квартир.

Для порівняння, однокімнатних квартир в Одеській області в 114 разів більше, ніж в Тернопільській.

Фото: LKCentrs

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