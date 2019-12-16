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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область очолила трійку регіонів з найвищими цінами на молоко

Одеська область очолила трійку регіонів з найвищими цінами на молоко

Тільки в одній області ціни на молоко трохи знизилися.

Про це свідчать дані Держстату.

З січня по листопад 2019 року молоко подорожчало практично в усіх областях. Найбільше стрибок цін відчули покупці в Одеській області. В цілому по Україні за цей період вартість пастеризованого молока жирністю до 2,6% (1 л) збільшилася на 1,35 грн – з 23,87 грн до 25,22 грн.

Топ-3 області з найвищими цінами за підсумками листопада (січень-листопад / різниця):

  • Одеська область: 26,57-28,27 грн (+1,7 грн);
  • Донецька область: 24,56-26,31 грн (+1,75 грн);
  • Харківська область: 25,13-26,12 грн (+0,99 грн).

Топ-3 області з найнижчими цінами за результатами минулого місяця (січень-листопад / різниця):

  • Чернівецька область: 21,06-22,47 грн (+1,41 грн);
  • Рівненська область: 22,20-23,63 грн (+1,43 грн);
  • Львівська область: 23,22-23,67 грн (+0,45 грн).

Також, за даними Держстату, єдина область, де з січня по листопад поточного року спостерігалося незначне зниження ціни на молоко, – Херсонська. Ціна за літр знизилася з 25,34 грн до 25,29 грн.

Фото: ШоТам

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