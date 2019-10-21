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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область друга у рейтингу за найбільшою вартістю оренди житла

Одеська область друга у рейтингу за найбільшою вартістю оренди житла

Середня плата за місячну оренду житла на Одещині становить 5 457 гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У порівнянні з 2018 роком середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири зросла на 14%. Відтак ціна місячної оренди такої квартири зросла з 2940 до 3352 грн.

Найбільш дороговартісна оренда житла у Києві. Орендодавці за 1-кімнатну квартиру просять в середньому – 6 636 грн на місяць.

На другому місці, після Києва, опинилась Одеська область, тамтешні орендарі виплачують 5 457 грнна місяць за проживання у 1-кімнатній квартирі. Третє ж місце отримала Львівська область з ціною – 4 488 грн.

Фото: Build PortaL

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