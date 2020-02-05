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Одеська міськрада виділить 240 тис грн на квіти для відзначення заходів у 2020 році

Одеська міськрада виділить 240 тис грн на квіти для відзначення заходів у 2020 році

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження “Про виділення коштів на придбання квіткової продукції для урочистого відзначення загальноміських заходів у м. Одесі у 2020 році”.

Про це пише Ізбірком.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті одеської мерії.

Згідно із текстом розпорядження, на придбання квітів мерія виділяє 240 тисяч гривень, які департамент фінансів має перерахувати на відповідний рахунок департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Фото: Ізбірком

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