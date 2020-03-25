Одеська юридична академія придбала дефіцитні апарати вентиляції легень

Національний університет “Одеська юридична академія”, президентом якого є ексрегіонал Сергій Ківалов, придбала два апарати штучної вентиляції легень, витративши на це майже півтора мільйона бюджетних гривень.

Про це йдеться у матеріалі “Апарати штучної вентиляції легень: скільки їх в Україні, хто їх закуповує і в кого”, який “Слідство.Інфо” опублікувало напередодні.

Університет придбав апарати для підтримки дихання у двох різних підприємців за однаковою ціною — по 690 тисяч гривень. Два обладнання для штучної вентиляції легень купили однакової моделі.

Процедури відбулися без конкурсу за спрощеною процедурою, оскільки влада віднедавна спростила закупівлі медвиробів, які необхідні для боротьби з коронавірусом.

“Слідство.Інфо” намагалося зв’язатися із університетом, щоб дізнатися про причини закупівлі дефіцитного обладнання в період розпалу вірусу, але коментар отримати не вдалося.

Упродовж багатьох років Одеську юридичну академію очолює Сергій Ківалов — з 1997 року. За цей час він обирався народним депутатом до Верховної Ради двох скликань: від “Партії регіонів” та як самовисуванець. Ківалов також відомий як співавтор скандального “мовного закону” 2012 року.

Зазначимо, що виш неодноразово ставав фігурантом корупційних скандалів. Наприклад, у 2011 році університет закупив обладнання для телестудії, що належить Ірині Ореховій — засновниці приватного Міжнародного гуманітарного університету, який також очолює Ківалов. За інформацією проекту “Наші гроші”, за це університет сплатив понад 3,5 мільйона гривень. Саму Орехову називають дочкою очільника університету, але сам Ківалов це заперечує.

Нагадаємо також, що минулого року журналісти агенції “Слідства.Інфо” зафіксували Сергія Ківалова на святкуванні дня народження скандального судді Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова. Крім очільника університету туди завітали судді, політики та тодішній головний військовий прокурор.

Фото ілюстративне: БИОМЕД

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