Одеситка, волосся якої завдовжки майже 2 метри не стриглася впродовж 28 років

Одеситка Олена Кравченко не стригла волосся вже 28 років. Зараз їх довжина 1 метр 80 сантиметрів, причому зростання самої дівчини на 13 сантиметрів менше.

Про це пише 1tv.

Свою зачіску Олена Кравченко вважає унікальною особливістю і цінністю, тому дуже дбайливо до неї ставиться. Побачити жінку з розпущеним волоссям можна не часто, а тільки з особливої ​​нагоди. У повсякденному житті Олена робить гульки, хвостик або косу.

Раз в тиждень одеська «Рапунцель» робить вітамінні маски для волосся з натуральних продуктів, серед яких жовток, мед, і рідкі вітаміни. На розчісування і плетіння коси витрачає близько 10 хвилин.

– Люблю гребінці з великими зубцями, вони добре розчісують довжину і густоту. Щітки не люблю, тому що вони вичісують, рвуть волосся, – розповіла Олена Кравченко.

Своє волосся Олена жодного разу не фарбувала, також вона не користується феном і праскою. У дитинстві жінка була дуже кучерявою, однак зараз під вагою волосся випрямляються самостійно. З експериментів за все своє життя лише одного разу Олена зважилася і обстригла чубчик, проте більше нічого зі своїм волоссям робити не планує.

Фото: Перший міський

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