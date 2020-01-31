Одеситка візьме участь у реаліті-шоу “Від пацанки до панянки” (відео)

Дівчина прагне змінити стиль життя та манеру поведінки.
Про це повідомляє Новий канал.
Вікторія Кошутіна – 19-річна одеситка, працює веб-моделлю. Вільний час приділяє тусовкам і розвагам. Віку впізнають майже в кожному закладі міста, адже вона – справжня королева трешу та вечірок. Прогулятися голяка, поцупити щось або влаштувати бійку – звична справа для норовливої красуні.
Дівчина спеціально дратує людей, провокує їх на негатив. До агресії і злості Віка звикла з дитинства. Батько-тиран доводив доньку до нервових зривів і панічних атак.
Втекти від самотності й жорстокості Віці допомагали наркотики. Вперше вона спробувала їх у 12 років. Через негаразди в родині дівчина двічі намагалася накласти на себе руки. Зараз вона практично не спілкується з рідними.
Віка боїться збожеволіти чи померти від шкідливих звичок. На проект «Від пацанки до панянки» вона прийшла, щоб змінити манеру поведінки та стиль життя.
Фото: Новий канал
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