Одеситка створила інтерактивну мапу муралів та графіті у місті

На карті поки позначено 69 об’єктів.
Про це повідомила сама авторка мапи Анастасія Сливінська у Facebook.
Інтерактивна мапа – ART Odessa.
Більшість міток знаходяться у центрі Одеси.
Арт-об’єкти відсортували за командами авторів, зокрема можна знайти всі роботи M97 – проекту, учасники якого малюють барвистих тварин. Їх знають за графіті єнота-полоскуна, тигра та інших.
Фото: Думская
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