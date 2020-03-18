Одеситам радять утриматися від запланованих поїздок під час карантину

З 00:00 16 березня 2020 року тимчасово закриті близько сотні пунктів пропуску та прикордонного контролю, ще майже п’ятдесят пунктів пропуску тимчасово припинили пішохідне сполучення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Продовжують працювати пункти контролю з великою пропускною здатністю. Пункти функціонують у достатній кількості на кордоні з кожною сусідньою країною для оформлення, контролю та перевірки громадян і транспорту в умовах обмеженого міжнародного руху (всі сусідні країни вводять свої обмежувальні заходи).

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийнято рішення про тимчасове закриття з 00:00 години 17 березня до 3 квітня 2020 року пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень, за винятком перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи у зв’язку з виконанням міжнародних обов’язків, а також представників дипломатичних місій.

Обмеження стосуються повітряного, залізничного, автомобільного (автобусного) повідомлення, крім легкового і вантажного автотранспорту.

Також з 00:00 години 16 березня до 3 квітня 2020 року тимчасово заборонено в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства. Винятки стосуються осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих в Україні, офіційних представництв міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Південним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України вжито вичерпних заходів для забезпечення законності і правопорядку на державному кордоні, упорядкування роботи пунктів пропуску через держкордон в межах компетенції.

Фото: 24 Канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!