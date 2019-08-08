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Новости Одессы и Одесской области

Одеса ввійшла до переліку міст, де планують легалізувати ігровий бізнес

Одеса ввійшла до переліку міст, де планують легалізувати ігровий бізнес

В Україні планують легалізувати роботу казино в п’ятизіркових готелях.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, передає ВВС.

Під час свого виступу Володимир Зеленський розповів про плани легалізувати ігровий бізнес.

– Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п’ятизіркових готелях, – сказав президент України.

Наразі в Україні працюють всього 9 п’ятизіркових готелів. Три з них – у Харкові, по два – в Одесі, Києві та Трускавці.

Він додав, що такий дозвіл стимулюватиме розвиток туристичного сектору, – зокрема в регіонах біля Чорного моря:

– Тут ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський був у Одесі.

Фото: MPort

 

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