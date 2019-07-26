Зеленський в Одесі: президент прибув на «Лігу сміху»

Президент переглядав шоу разом із іншими глядачами.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, прибув до Одеси.
Про це повідомляє «Думская».
Близько 7 години вечора гарант перебував на морвокзалі, де з хвилини на хвилину мали розпочинатися зйомки шоу «Ліга сміху. Кубок чемпіонів». Однак цього разу Зеленський знаходився не за лаштунками, а у першому ряду, разом із іншими глядачами.
Після обрання президентом, це третій візит Зеленського до Одеси.
Нагадаємо, 13 липня Зеленський купався в морі на Ланжероні.
Фото: «Думская»
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