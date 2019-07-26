Зеленський в Одесі: президент прибув на «Лігу сміху»

Президент переглядав шоу разом із іншими глядачами.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, прибув до Одеси.

Про це повідомляє «Думская».

Близько 7 години вечора гарант перебував на морвокзалі, де з хвилини на хвилину мали розпочинатися зйомки шоу «Ліга сміху. Кубок чемпіонів». Однак цього разу Зеленський знаходився не за лаштунками, а у першому ряду, разом із іншими глядачами.

Після обрання президентом, це третій візит Зеленського до Одеси.

Нагадаємо, 13 липня Зеленський купався в морі на Ланжероні.

Фото: «Думская»