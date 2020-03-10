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Новости Одессы и Одесской области

Одеса у ТОП-6 міст з найнеуважнішими клієнтами таксі

Одеса у ТОП-6 міст з найнеуважнішими клієнтами таксі

У понеділок українці найчастіше гублять окуляри. Найнеуважніші клієнти таксі — у Києві.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію компанії Uber.

– Сьогодні Uber представляє свій четвертий щорічний рейтинг забутих речей, який показує, що найчастіше забували українські користувачі в Uber. Найбільш забудькуваті міста в Україні, дні та час, а також предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (наприклад, окуляри понеділками), і, звичайно ж, найбільш незвичайні предмети, залишені в Uber, – йдеться в повідомленні.

Найчастіше українці забували свої телефони, фотоапарати, гаманці, сумки, чохли, а також ключі, навушники, одяг, паспорти, прикраси, парасолі та окуляри.

Серед найбільш незвичайних предметів, які українські користувачі залишали в таксі Uber, були: документи громадянина Гвінеї, акваріум (ваза), червоне плаття в білій сумці, старий фотоальбом, довга боброловка та губна гармошка.

Щодо міст, то найбільш речей губили у Києві, за ним йде Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків, а найуважніші користувачі – у Вінниці, уточнили в Uber.

Фото: 20minut.ua

 

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