Очередного любителя помыть колёса в Чёрном море вытаскивали с пляжа трактором

Отличился на этот раз посетитель пляжа “Расейка” в Татарбунарском районе Одесской области.

Компания молодых людей на пляже решила подъехать на машине “поближе к морю”. В итоге автомобиль увяз в песке в полосе прибоя, сообщают Oblvesti.

Вытащить машину с пляжа смогли только при помощи трактора.

Напомним, в нынешнем сезоне это далеко не первый случай подобных “приключений” автолюбителей на одесских пляжах. Было и несколько ЧП: в “Отраде” в море съехал грузовик, а на 16-й станции Фонтана легковушка упала со склона на песок и при этом перевернулась на крышу.

Фото: Татарбунары информ