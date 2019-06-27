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Новости Одессы и Одесской области

Снова автомобиль на одесском пляже: на этот раз грузовик съехал в море

Снова автомобиль на одесском пляже: на этот раз грузовик съехал в море

Инцидент произошёл ночью на пляже “Отрада”.

КамАЗ с грузом стройматериалов задним ходом съехал со склона на пирс, а оттуда – прямо в море, сообщает “Град” со ссылкой на очевидцев.

Пострадавших нет. Причина ЧП уточняется.

Напомним, что в этом году уже несколько раз в песчаной зоне пляжа оказывались легковые автомобили, водителям которых затем приходилось вытаскивать увязшие в песке транспортные средства. На минувших выходных на 16-й станции Фонтана легковушка упала со склона на песок и при этом перевернулась на крышу.

Фото: Grad.ua

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