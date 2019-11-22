В Одесской мэрии проводят обыски

По информации “Думской”, следственные действия проходят в департаменте финансов, юридическом департаменте, департаменте по организации работы горсовета.

Источники “Думской” в мэрии сообщают, что проверки связаны с финансовой помощью, которую оказывали КП «Теплоснабжение города Одесса».

Информацию об обысках в горсовете также подтвердила журналистка Ирина Гриб на своей странице в Facebook.

Фото: Ирина Гриб

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