В Одесской мэрии проводят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в помещениях Одесского городского совета.
По информации “Думской”, следственные действия проходят в департаменте финансов, юридическом департаменте, департаменте по организации работы горсовета.
Источники “Думской” в мэрии сообщают, что проверки связаны с финансовой помощью, которую оказывали КП «Теплоснабжение города Одесса».
Информацию об обысках в горсовете также подтвердила журналистка Ирина Гриб на своей странице в Facebook.
Фото: Ирина Гриб