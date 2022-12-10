Обвал в центре Одессы: что случилось в старом доме на Александровском проспекте? (видео, фото)

Сегодня утром, 10 декабря 2022 года, в центре Одессы произошло обрушение потолка в двухэтажном жилом доме №37 на Александровском проспекте. То, что никто из жильцов не пострадал, местные жители назвали чудом. Тем не менее, некоторые из них на несколько часов оказались заблокированными в своих квартирах.

«Тремя минутами ранее я зашел к себе домой, а затем услышал страшный грохот. Потолок над лестничной клеткой обвалился и рухнул прямо на лестницу. В нашей парадной живут шестеро детей. Счастье, что никто из них в этот момент не находился в зоне обрушения», – рассказал изданию «Думская» живущий втором на этаже Василий.

По информации областного управления ГСЧС, обрушилось чердачное перекрытие на лестничную клетку. В результате разрушения были заблокированы двери трех квартир. Спасатели расчистили лестничную клетку. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

В то же время, жильцы рассказали, что этот обвал не стал для них неожиданностью.

«Ситуация накалялась на протяжении лет пяти. Дело в том, что на потолке находились увесистые глыбы из ракушняка, которые медленно, но верно продавливали его. Крыша подтекала, балки прогнили и произошло то, что произошло. Мы неоднократно обращались в государственные и коммунальные структуры, но нас не услышали», – говорит Василий.

Работы по расчистке завалов продолжаются.

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