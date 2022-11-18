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Взрыв газа в одесской многоэтажке: чего боятся жильцы на третьи сутки после происшествия? (фото, видео)

Взрыв газа в одесской многоэтажке: чего боятся жильцы на третьи сутки после происшествия? (фото, видео)

В среду, 16 ноября, в жилой многоэтажке по улице Краснова в Одессе взорвался газ. К счастью, обошлось без человеческих жертв, жильцам дома от этого не легче: ведь дом продолжает медленно разрушаться.

Как рассказал у себя в Facebook один из жильцов пострадавшего от взрыва дома Олег Акопян, буквально через пять минут после ЧП на место прибыли спасатели и оказали первую помощь. Но на этом участие города закончилось, а то время как жильцы соседних с взорвавшейся от газа квартир живут в страхе, что в любой момент дом может просто сложиться, как карточный домик.

«Идут третьи сутки, никого из представителей администрации я не видел.
А между тем ситуация ухудшается. Дом продолжает разрушаться, балки трещат и проседают. Срочно надо провести работы по укреплению, иначе стены сложатся как у карточного домика.
Но мэрии, похоже, наплевать на нас»,

– грустно констатирует Олег Акопян.

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал соответствующие фото и видео:

Аварийная многоэтажка в Одессе2

Аварийная многоэтажка в Одессе3

 

Опубликовано Олегом Акопяном Пятница, 18 ноября 2022 г.

 

Опубликовано Олегом Акопяном Пятница, 18 ноября 2022 г.

 

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 16 ноября в одной из квартир на улице Краснова произошел взрыв газа. От взрыва пострадала квартира на первом этаже. Как рассказал Олег Акопян, жительницп этой квартиры, пожилая женщина 1941 года рождения, получила 40% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.

Кроме того, взрывная волна буквально выбросила жильца квартиры на втором этаже – мужчина также выжил.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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