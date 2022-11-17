Обстрелы повредили десятки объектов электросетей в Одесской области

Обстрелы дронами-камикадзе и ракетами, которые проводит россия, привели к тому, что с начала вторжения в Украину 24 февраля, в Одесской области поврежден 41 объект электросетей.

Об этом на брифинге 17 ноября сообщил Генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Объекты восстановили, но не до прежнего состояния, а до такого, чтобы они могли работать. Также он прокомментировал объем нагрузок на сеть и степень разрушений:

«У нас очень большие разрушения. Мы понимаем, что дефицит мощностей в энергосистеме очень велик и он еще не сбалансирован. До конца недели будет эта величина подсчитана и надеюсь, что мы в состоянии пересмотреть те графики, которые составлялись накануне».

В целом, электроэнергии дома и улицы, на электросетях которых нет критически важных объектов, не получат до стабилизации ситуации. В Одесской области без света остаются 70% клиентов ДТЭК.

Экстренные отключения света в области начались после массовых ракетных ударов россии по энергообъектам Украины.