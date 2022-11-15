В Одессе и области начали отключать свет: это следствие ракетной атаки (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Обстрел длится уже много часов. Противник запускает ракеты с самолетов над территорией россии и с кораблей из акватории Черного моря.

Одесса и область тоже среди целей рашистов. Над территорией области, по непроверенным пока данным уже есть несколько сбитий и возможный прилет.

В Одесской ОВА сообщили, что результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины в Одесской области вводятся экстренные графики отключений электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы. Поэтому в городе Одессе и некоторых районах Одесской области отсутствует свет.

Света частично нет в большинстве районов города: Таирова, Котовского, Молдаванке, Центре, Пересыпи.

Из-за этого частично не ходит общественный электротранспорт. В Горсовете Одессы сообщили, что трамвайные маршруты №5,7,10,12,13,21,27 и троллейбусный маршрут №8 не функционируют или работают по измененным маршрутам.

В Укрэнерго заявили, что отключения электричества экстренные, и проходят НЕ по ранее утвержденным графикам. Свет отключают там, где в этом есть необходимость в данный момент из-за перегрузки энергосистемы.

ОБНОВЛЕНО

«ПВО работает. Есть сбития. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще около 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Так что уже есть сотня. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам», – сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Перебои со светом в :

Киевской

Житомирской

Тернопольской

Львовской

Одесской

Харьковской

Запорожской

Ровенской

Волынской

Днепропетровской

Винницкой областях

Из-за проблем с электроэнергией в Одесской области могут быть временные сбои в работе мобильной связи. Об этом сообщили в мобильном операторе Київстар.