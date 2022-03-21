Опубликованы видео и фото разрушений от утреннего удара по одесским домам

Одесские спасатели и работники коммунальных служб работают на месте завалов, ликвидируя последствия утренних обстрелов в Одесской области.
— Спасатели продолжают ликвидировать последствия утреннего обстрела в Одесской области», — сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области на своей странице в Facebook.
Пресс-служба также опубликовала видео уничтоженных врагом жилых построек.
Погибших нет.
«Дома уже не пригодны для жизни», — сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что поблизости места обстрела нет ни единого военного объекта.
— Это жилые дома, где живут мирные люди. Пусть это знают одурманенные россияне, которым руководство их страны рассказывает, что ничего подобного здесь нет, — сказал он.
Видео — Facebook ГУ ГСЧС в Одесской области; фото — Телеграм-канал «Одеса. Офіційно»