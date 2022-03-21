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У берегов Одессы снова лавировали и стреляли русские корабли (видео)

У берегов Одессы снова лавировали и стреляли русские корабли (видео)

Ранним утром понедельника, 21 марта 2022 года, многих одесситов разбудил звук сирены воздушной тревоги. А вскоре последовали звуки стрельбы.

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Вскоре выяснилась причина: как оказалось, на рейде одесского порта стали два российских военных корабля и открыли беспорядочный огонь из артиллерии.

Позже ситуацию прокомментировал спикер областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, таким образом враг (и уже не в первый раз) пытается оказать на одесситов психологическое давление.

При этом спикер военной администрации немного пожурил любителей снимать все происходящее на видео и напомнил: когда звучит сигнал тревоги, нужно в первую очередь прятаться в ближайшее укрытие, а не спешить докладывать в соцсетях, как работает наше ПВО, а дождаться официальной информации.

«Враг давит. Ракетными ударами. Давит психологически. У него ничего не выходит с Украиной. Он сдыхает. Но у него много железа – вот и стреляет»,

– говорит в своем утреннем видеообращении Братчук.

 

Одеса. Мокша стріляє — всі в укриття! Відповідаємо — з них летить дрантя!

Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 20 марта 2022 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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