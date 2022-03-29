Общественный транспорт в Одессе будет ходить на час дольше

Сегодня, во вторник, 29 марта 2022 года, в Одессе вышли на маршруты 76 единиц общественного электротранспорта. Более того, теперь городской общественный транспорт будет работать на час дольше. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, КП «Одесгорэлектротранс» продолжает работу в условиях военного положения: сегодня на городских маршрутах курсируют 40 трамваев и 36 троллейбусов.

При этом общественный транспорт в Одессе будет ходить не до 18:00 часов, как раньше, а до 19:00.

Напомним, с сегодняшнего дня меняется время комендантского часа на территории Одессы и области – теперь он будет длиться с 21:00 до 06:00 часов.

Фото Марии Котовой