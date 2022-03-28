В Одессе и области с 29 марта меняется время комендантского часа

С 29 марта на территории Одессы и Одесской области, комендантский час устанавливается с 21:00 до 06:00.

Соответствующее распоряжение подписал Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он внес изменения в распоряжение Одесской областной военной администрации №14/А-2022. Согласно этим изменениям с 29 марта 2022 года на территории Одессы и Одесской области вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. Ранее комендантский час начинался в 20:00 и заканчивался в 06:00.

Во время комендантского часа запрещается пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.