﻿ Общегородской Крестный ход прошел в Одессе - Одесская Жизнь

Крестный ход традиционно проводится в конце первой недели Великого поста – в Неделю Торжества Православия.

Тысячи православных и все духовенство Одессы собрались сегодня в полдень на Соборной площади в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Из всех православных храмов Одессы в собор были принесены все чтимые святыни города – чудотворные иконы Божией Матери и ковчеги с частицами мощей святых великих угодников Божиих.

Крестный ход совершили вокруг Соборной площади с преднесением этих святынь и вознося Господу молитвы о благоденствии нашей Украины и ее народа.

Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский поздравил все с праздником и подчеркнул, что патриотизм не в словах, а в делах на благо людей. Также Агафангел призвал всех исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы 31 марта – взять на себя ответственность за будущее страны.

По окончании в соборе все желающие могли приложиться к святыням города, среди которых Касперовская икона Божьей Матери, которая оберегает Одессу со времен Крымской войны, а потом участников Крестного хода угощали чаем и пирожками.