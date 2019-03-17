﻿ Общегородской Крестный ход прошел в Одессе - Одесская Жизнь

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Общегородской Крестный ход прошел в Одессе

  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход
  • крестный ход

Крестный ход традиционно проводится в конце первой недели Великого поста – в Неделю Торжества Православия.

Тысячи православных и все духовенство Одессы собрались сегодня в полдень на Соборной площади в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Из всех православных храмов Одессы в собор были принесены все чтимые святыни города – чудотворные иконы Божией Матери и ковчеги с частицами мощей святых великих угодников Божиих.

Крестный ход совершили вокруг Соборной площади с преднесением этих святынь и вознося Господу молитвы о благоденствии нашей Украины и ее народа.

Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский поздравил все с праздником и подчеркнул, что патриотизм не в словах, а в делах на благо людей. Также Агафангел призвал всех исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы 31 марта – взять на себя ответственность за будущее страны.агафангел

По окончании в соборе все желающие могли приложиться к святыням города, среди которых Касперовская икона Божьей Матери, которая оберегает Одессу со времен Крымской войны, а потом участников Крестного хода угощали чаем и пирожками.

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Наталия Браславская
Наталия Браславская
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