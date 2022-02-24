Мэр Одессы упразднил заседание Одесского исполкома и еще раз обратился к одесситам

В связи с военным положением мэр Одессы Геннадий Труханов упразднил запланированное заседание Исполнительного комитета и обратился к одесситам

Он заявил, что сейчас главная задача городских властей — продолжать обеспечивать работу объектов инфраструктуры, жизнедеятельность города. Работает городской оперативный штаб.

— Мы будем постоянно информировать одесситов о ситуации. Сейчас же она такова: для гражданских людей правильно оставаться в пределах своей обычной жизни, помогать родным, близким. Предприятиям и организациям следует продолжать работать, заботиться о своих работниках, обеспечивать общественные потребности в товарах и услугах. По возможности — перевести часть работников на дистанционную работу. Сегодня школы работают в дистанционном формате, созданы очередные классы.

Мэр призвал горожан обязательно иметь при себе документы, без особой нужды не выходить из своих домов.

— Сейчас нарушился привычный образ жизни. Это вызывает панические настроения: в магазинах и заправках очереди. Обращаюсь к одесситам. Надо понимать, что мы стали жить в новых реалиях. Прошу всех соблюдать покой, не поддаваться панике, следить и доверять только официальным источникам информации, — сказал в заключение мэр.