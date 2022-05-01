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Оборона Одессы: усилили охрану границ с «ПМР», в самой Одессе ищут диверсантов перед 2 мая

Оборона Одессы: усилили охрану границ с «ПМР», в самой Одессе ищут диверсантов перед 2 мая

О ситуации в Одессе и области на утро 1 мая рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, ночь в городе прошла спокойно, обстрелов и других происшествий не было.

На границе нашего Одесского региона с непризнанным Приднестровьем усилена охрана. Это делается, чтобы не допустить провокаций со стороны базирующихся там российских военных.

Накануне 2 мая в Одессе спецслужбы и полиция проводят обыски у тех, кто потенциально может организовывать массовые беспорядки и участвовать в них. Уже есть задержанные. У них изъято много оружия и российские методички по организации беспорядков, актов неповиновения, мятежей и диверсий.

Сергей Братчук напомнил, что завтра, 2 мая, в течении всего дня, на территории Одессы будет действовать продленный комендантский час. Начнется он в 22:00 сегодня, 1 мая, и завершится в 5:00 третьего мая. Пребывание на улицах в это время будет запрещено.

Что касается поминального дня сегодня, 1 мая, представитель ОВА рассказал, что в городе сохраняется опасность ракетных ударов, в связи с чем людей просят по возможности не посещать кладбищ, в крайнем случае не создавать там больших скоплений людей.

Ранее мы сообщали о ситуации на фронте по состоянию на утро 1 мая.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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