Война, день 67-й: какая ситуация на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 01 мая 2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ.

Начались шестьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженными силами российской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БПЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).